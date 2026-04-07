Liguri in Borsa: tonfo di Leonardo (-8,05%)

Ecco come sono andati i liguri in Borsa nella giornata di oggi, 7 aprile.
Spicca il guadagno di EdgeLab, mentre Leonardo registra un tonfo.
Questo l’elenco completo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0802
|-2,2%
|0,082
|Bper Banca
|11,386
|+0,32%
|11,46
|Centrale del Latte d’Italia
|4,02
|+0%
|4,00
|Circle
|10,10
|-0,98%
|10,05
|EdgeLab
|4,86
|+7,52%
|4,62
|EdiliziAcrobatica
|3,79
|+0,53%
|3,80
|Erg
|22,56
|-2,34%
|22,62
|Fincantieri
|13,68
|+1,33%
|13,97
|Gismondi 1754
|1,28
|-5,88%
|1,34
|Iren
|2,552
|+0,71%
|2,55
|Leonardo
|57,25
|-8,05%
|61,20
|Maps
|2,34
|-0,85%
|2,37
|Orsero
|15,44
|-0,13%
|15,26
|Racing Force
|4,49
|+0,45%
|4,49
|Redelfi
|11,16
|+2,01%
|10,94
|Rt&L
|3,60
|-2,70%
|3,74
|Sanlorenzo
|31,10
|-0,96%
|31,62