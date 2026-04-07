Liguri in Borsa: tonfo di Leonardo (-8,05%)

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Ecco come sono andati i liguri in Borsa nella giornata di oggi, 7 aprile.

Spicca il guadagno di EdgeLab, mentre Leonardo registra un tonfo.

Questo l’elenco completo.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0802 -2,2% 0,082
Bper Banca 11,386 +0,32% 11,46
Centrale del Latte d’Italia 4,02 +0% 4,00
Circle 10,10 -0,98% 10,05
EdgeLab 4,86 +7,52% 4,62
EdiliziAcrobatica 3,79 +0,53% 3,80
Erg 22,56 -2,34% 22,62
Fincantieri 13,68 +1,33% 13,97
Gismondi 1754 1,28 -5,88% 1,34
Iren 2,552 +0,71% 2,55
Leonardo 57,25 -8,05% 61,20
Maps 2,34 -0,85% 2,37
Orsero 15,44 -0,13% 15,26
Racing Force 4,49 +0,45% 4,49
Redelfi 11,16 +2,01% 10,94
Rt&L 3,60 -2,70% 3,74
Sanlorenzo 31,10 -0,96% 31,62