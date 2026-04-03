Professioni del fare e Made in Italy: un webinar per orientare i giovani in Liguria

Il 15 aprile un incontro online rivolto a genitori e docenti per orientarsi tra mestieri manuali, creatività e nuove opportunità

In occasione della Giornata del Made in Italy, il prossimo 15 aprile 2026 si terrà il webinar “Dall’artigianato all’industria del Made in Italy: le professioni hands in Liguria”, promosso nell’ambito di Orientamenti – #Progettiamocilfuturo e realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria.

L’incontro, in programma dalle 18 alle 19, sarà dedicato in particolare a genitori e docenti e offrirà un approfondimento sui mestieri legati al saper fare, alla manualità e alla creatività: professioni che uniscono la tradizione artigiana alle competenze richieste oggi dal mercato del lavoro.

Al centro del webinar ci saranno i percorsi di istruzione e formazione presenti sul territorio, insieme ai fabbisogni professionali delle imprese liguri nei settori manuali, artigianali e produttivi. Durante l’incontro, esperte delle Camere di Commercio presenteranno dati aggiornati per aiutare famiglie e insegnanti a orientare in modo più consapevole le scelte formative dei giovani.

Nel corso dell’appuntamento sarà inoltre illustrata la guida “Fai la scelta giusta”, pensata per offrire uno strumento pratico di orientamento, mettendo in relazione le competenze più richieste dalle aziende con i percorsi di studio disponibili a livello locale.

L’iniziativa è gratuita ed è riconosciuta come attività formativa per il personale docente, con rilascio di attestato di partecipazione, ai sensi della normativa vigente.

Il webinar si svolgerà online il 15 aprile 2026, dalle 18:00 alle 19:00. A questo link il modulo per iscriversi.