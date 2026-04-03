Genova aderisce al progetto EuAmbassadors: Port Cities Empowering European Identity

Su proposta dell’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, la Giunta ha approvato l’adesione, in qualità di partner, alla proposta progettuale EuAmbassadors: Port Cities Empowering European Identity, nell’ambito del programma europeo Networks of Towns coordinato dal Comune del Pireo.

Il progetto europeo ha l’obiettivo di sviluppare una rete di città portuali, valorizzandone il ruolo come punti di ingresso strategici per le attività commerciali e turistiche, ma anche come luoghi simbolici di integrazione e costruzione dell’identità europea.

«Con questa adesione, Genova rafforza il suo ruolo nel panorama europeo come città portuale aperta, dinamica e capace di costruire relazioni internazionali – commenta l’assessora Tiziana Beghin – Il progetto rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare la nostra identità, promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e sviluppare nuove sinergie tra turismo, commercio e cultura. Entrare in questa rete significa mettere Genova al centro di un dialogo europeo capace di generare opportunità, scambi e crescita condivisa».