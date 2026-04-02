Palazzo Nicolosio Lomellino a Genova apre nel weekend di Pasqua

In occasione delle feste Pasquali, Palazzo Nicolosio Lomellino, gioiello di proprietà privata di via Garibaldi 7 a Genova, palazzo dei Rolli, sarà aperto per le visite sabato 4, domenica 5 e lunedì 6 aprile dalle 10 alle 14 e dalle ore 15 alle 19.

I turisti che sceglieranno Genova per le vacanze pasquali potranno ammirare il primo piano nobile, con le sale affrescate dal pittore secentesco Bernardo Strozzi, dove sarà allestita la mostra didattica “La casa dell’Ill.mo Signor Nicolosio Lomellino in Strada Nuova” realizzata in occasione del ventennale del riconoscimento Unesco dei Palazzi dei Rolli come Patrimonio dell’Umanità, cui Palazzo Nicolosio Lomellino è inserito fin dall’inizio.

La visita comprende, il giardino segreto (in condizioni meteo favorevoli), con i suoi scorci scenografici tra cui il percorso della galleria dei Cesari, la Grotta di Adone che caccia il cinghiale.

Le visite guidate partiranno nell’atrio del Palazzo (ultimo ingresso ore 18.00). Non è necessaria la prenotazione.

Riduzioni per soci Coop, Fai, Tci, Associazione Culturale Giano, studenti e insegnanti.