Alassio, definizione agevolata dei tributi aiuta i cittadini in difficoltà a mettersi in regola

Il consiglio comunale di Alassio, con voto favorevole della maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di opposizione, ha approvato il Regolamento di gestione della definizione agevolata delle entrate tributarie, presentato dall’assessore al Bilancio Patrizia Mordente.

In base alla normativa vigente, agli enti locali è riconosciuta la possibilità di introdurre misure di definizione agevolata che prevedano la riduzione o l’azzeramento di interessi e sanzioni. Attraverso tale misura – che permette al contribuente di sanare la propria situazione con autodenuncia per Tari o Imu non versate, oltre agli accertamenti notificati e non ancora pagati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 – i cittadini potranno estinguere i propri debiti pagando esclusivamente l’importo dovuto, senza il peso aggiuntivo di interessi e sanzioni, con la possibilità di accedere anche a una rateizzazione.

A seguito della pubblicazione della delibera, i cittadini interessati potranno presentare apposita istanza entro 60 giorni. L’ente provvederà quindi a verificare la posizione e a comunicare l’importo dovuto, che potrà essere versato in un’unica soluzione oppure rateizzato fino a un massimo di quattro rate.

«L’amministrazione comunale di Alassio – sottolinea l’assessore al Bilancio Patrizia Mordente – ha scelto di cogliere questa opportunità con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto ai cittadini che si trovano in determinate situazioni di insolvenza, in particolare per quanto riguarda Imu e Tari. Questa misura consente a chi si trova in difficoltà di regolarizzare la propria posizione, favorendo il ritorno alla regolarità fiscale ed evitando al tempo stesso l’avvio o il proseguimento di contenziosi che rappresentano in ogni caso un onere per l’ente. Questa procedura che abbiamo deciso di portare avanti contribuisce a rafforzare gli equilibri di bilancio, grazie alla riduzione dei residui attivi e al miglioramento del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Desidero ringraziare sentitamente i dipendenti degli uffici competenti per l’impegno svolto sin qui e per quello che accompagnerà anche le prossime fasi di attuazione della misura».

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata nel portale del Comune di Alassio .