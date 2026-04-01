Bandi alloggi a Genova: aprono oggi quelli per studenti e social housing in via Porro

Saranno pubblicati oggi, sul sito di Spim spa – società per il patrimonio immobiliare – interamente partecipata dal Comune di Genova – due bandi per l’assegnazione di 20 alloggi in via Porro 5 (sala B) destinati allo student housing e di 20 alloggi in via Porro 5 (scala C) per il social housing.

«Il diritto alla casa è al centro del nostro programma di governo della città – commenta l’assessore alle Politiche della casa, Davide Patrone – nonostante i tagli del governo a questo importante capitolo di finanza pubblica, come amministrazione stiamo investendo sulle politiche della casa, sul social housing e student housing: gli alloggi che andiamo a mettere a bando implementano l’offerta destinata non solo a studenti, ma anche a nuclei familiari che necessitano di un supporto concreto, un welfare abitativo innovativo che può contribuire anche alla rigenerazione sociale di un quartiere particolarmente colpito dal post crollo del viadotto Morandi. Tra gli immobili messi a bando da Spim nella zona tra via Porro e Campasso, 66 nuovi posti letto saranno destinati agli studenti, 28 gli alloggi per over 65, 18 per giovani coppie under 35 e altrettanti per single under 35, 21 per famiglie numerose e 12 per categorie speciali e assistenza alle persone».

Attualmente sono stati assegnati tutti gli immobili di via Porro 6 e per via Porro 5, oltre ai due bandi che saranno pubblicati oggi, ne seguirà un terzo sulla scala A con l’obiettivo di arrivare all’assegnazione entro l’estate, sulla base della graduatoria Spim. Inoltre, in via Porro 11 i lavori di ristrutturazione degli appartamenti sono in corso e termineranno entro fine anno: il 55% sarà destinato a student housing. Per quanto riguarda via Campasso 39-41, la progettazione è terminata e i lavori inizieranno dopo l’estate.

Gli alloggi, messi a bando, di via Porro 5 scala B (student housing) sono destinati a under 35 (single e senza figli) che siano studenti, dottorandi, ricercatori universitari residenti sia fuori Genova sia fuori Liguria.

Gli alloggi, ristrutturali e arredati, possono accogliere fino a due persone assegnatarie: ogni camera (due per ogni alloggio) è di circa 15 metri quadrati, dotata di mobilio; sono spazi comuni l’ingresso, la cucina e il bagno. Il canone di locazione a camera è di 250 euro al mese oltre a 100 euro mensili per le spese di amministrazione.

Per i 20 alloggi destinati, invece, al social housing, possono presentare domanda per l’assegnazione degli appartamenti di via Porro 5 scala C: famiglie monogenitoriale (nucleo familiare composto da un genitore ed uno o più figli); anziani (nuclei familiari in cui almeno uno dei due componenti abbia un’età non inferiore a 65 anni); lavoratori appartenenti a specifiche categorie in servizio (assistenza alle persone); coppie di giovani (nuclei familiari in cui entrambi i componenti abbiano meno di 35 anni); single under 35.

Gli alloggi, completamente nuovi e arredati, per due persone (un alloggio per 3, un adulto e un massimo di due figli) dotati di ascensore, hanno una metratura che varia dai circa 75 metri quadri ai 93. Sono tutti composti da cucina, bagno con finestra e sanitari completi, due camere singole e soggiorno. I requisiti reddittuali di accesso sono fino a un massimo di 19.896,84 euro. Il canone mensile ad alloggio varia dai 322 euro circa al mese ai 402 circa mensili, oltre alle spese condominiali tra i 100 e i 150 euro al mese, a seconda delle metrature.

L’assegnazione dell’appartamento è preceduta dal controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi per l’accesso agli alloggi a canone moderato vigenti al momento dell’assegnazione stessa.

Il termine ultimo per concorrere all’aggiudicazione degli alloggi oggetto del bando, in pubblicazione oggi, è fissato al 30 aprile 2026 alle ore 12:00. I sopralluoghi degli aggiudicatari agli alloggi saranno fissati indicativamente a partire dal 15 maggio 2026 e sino alla conclusione dell’aggiudicazione di tutti gli alloggi oggetto del presente bando.

I bandi, una volta pubblicati, sono consultabili a questo link

In foto la palazzina di via Porro 6, i cui alloggi sono già stati assegnati.