Circle Group, Alkemia Capital Partner supera il 5%

L’azionista di Circle Group Alkemia Capital Partners Sgr ha superato la soglia rilevante del 5% del capitale sociale della Società in data 23 marzo 2026. Lo comunica la stessa Società attraverso una nota stampa. In particolare, Alkemia Sgr ha dichiarato di detenere n. 241.890 azioni ordinarie pari al 5,06% del capitale sociale.

Alkemia era entrata nella compagine societaria lo scorso 10 marzo comprando 138.600 azioni proprie Circle, pari al 2,9% del capitale sociale.

Luca Abatello, ceo di Circle Group, ha commentato: «Il rafforzamento della presenza di Alkemia Sgr nel capitale sociale di Circle Group rappresenta un ulteriore passaggio significativo nel percorso di crescita del nostro Gruppo e negli obiettivi descritti nel piano industriale “Connect 4 Agile Growth”. La presenza di un investitore istituzionale di questo profilo costituisce un importante riconoscimento del lavoro svolto e della solidità della nostra strategia industriale. Questo ulteriore investimento rafforza la nostra credibilità e ci permette di proseguire nello sviluppo di soluzioni innovative per la digitalizzazione della logistica multimodale, creando valore sostenibile per i nostri azionisti e per l’intero ecosistema in cui operiamo»

Sulla base delle comunicazioni pervenute e delle informazioni ad oggi a disposizione della Società, gli azionisti che detengono una partecipazione almeno pari o superiore al 5% (cosiddetti “azionisti significativi”) nella Società risultano essere i seguenti: