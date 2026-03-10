Alkemia Capital Partners Sgr entra nel capitale sociale di Circle

Circle annuncia di aver deliberato la vendita di una parte delle azioni proprie a favore di Alkemia Capital Partners Società di Gestione del Risparmio spa che le acquisirà tramite il fondo di investimento alternativo mobiliare, di tipo chiuso e riservato, denominato “Pipe” (Private Investment in Public Equity), che si focalizza su investimenti in società quotate operanti in settori ad alto tasso di innovazione, in particolare telco, media, technology, energy-tech.

Sempre in data odierna, 10 marzo 2026, a valle della predetta delibera e coerentemente con il contenuto della delega attribuita dall’assemblea degli azionisti al Consiglio di amministrazione in data 29 aprile 2024 a disporre, senza alcun limite temporale, delle azioni proprie acquistate in esecuzione di uno o più piani di buy-back, Circle ha sottoscritto con l’acquirente il contratto di compravendita di natura vincolante, a cui le parti hanno dato contestuale esecuzione, avente ad oggetto la vendita e il trasferimento a favore di Alkemia da parte di Circle della piena ed esclusiva proprietà di n. 138.600 azioni proprie, pari a circa il 2,90% del capitale sociale della società, a fronte del pagamento da parte dell’acquirente di un corrispettivo fisso e non soggetto ad aggiustamento, in denaro, per complessivi 1.187.802 euro, pari a 8,57 euro per azione.

“L’ingresso di Alkemia nel capitale di Circle, quale partner finanziario strategico, rappresenta un’opportunità di sviluppo con l’obiettivo di accelerare l’implementazione del piano “Connect 4 Agile Growth” 2029, e un’interessante opportunità per monetizzare l’asset costituito dalle azioni proprie a fronte di un prezzo unitario per azione che sostanzialmente riflette l’andamento recente del titolo Circle sui corsi azionari – scrive la stessa società nella nota stampa -. La suddetta vendita consentirà inoltre alla Società, da una parte, di incrementare il c.d. flottante di mercato e di agevolare gli scambi del titolo, favorendo altresì la stabilità dello stesso, dall’altra parte, di ampliare e diversificare la base azionaria a primari investitori istituzionali di elevato standing quali Alkemia”.

“Per quanto riguarda invece le altre principali motivazioni strategiche sottese all’operazione, si evidenzia che quest’ultima consentirà alla Società di (i) incassare un controvalore significativo, generando liquidità immediata che potrà essere destinata al supporto dell’attività caratteristica, al finanziamento di nuovi investimenti, all’ottimizzazione della struttura finanziaria o ad altre finalità aziendali coerenti con il piano industriale, nonché (ii) di realizzare una plusvalenza unitaria pari a circa euro 1,46 per azione (circa il 20% rispetto al valore di carico delle azioni proprie), con un positivo impatto economico e finanziario per la Società”.

Giacomo Picchetto, managing partner di Alkemia, ha commentato: «Siamo estremamente soddisfatti di fare il nostro ingresso nel capitale di Circle, una realtà che incarna perfettamente la tesi d’investimento del nostro fondo Pipe focalizzato su eccellenze quotate ad alto tasso di innovazione. Seguiamo con attenzione il percorso del Gruppo e siamo convinti che Circle presenti importanti prospettive di crescita, grazie a un posizionamento distintivo nella digitalizzazione della logistica e del Green Deal. In qualità di partner finanziario strategico, siamo lieti di poter supportare l’accelerazione del piano approvato da Circle, contribuendo a un progetto che coniuga solidità industriale e visione tecnologica d’avanguardia»

Luca Abatello, presidente di Circle Group, ha aggiunto: «L’operazione consente di rafforzare la qualità della nostra compagine azionaria e l’ingresso di un investitore istituzionale qualificato come Alkemia, mantenendo al contempo una struttura del capitale equilibrata e coerente con i nostri obiettivi di crescita. Inoltre, le ulteriori disponibilità finanziarie generate consentiranno di accelerare gli sviluppi di prodotto in corso e nuove operazioni M&A in valutazione. Il focus su innovazione e tecnologia del fondo siamo certi possa accompagnare l’ulteriore sviluppo di Circle anche negli anni a venire in linea con il piano “Connect 4 Agile Growth”».

Una volta perfezionata l’operazione, le residuali azioni proprie detenute da Circle saranno pari a n. 3.300 azioni, rappresentative di circa lo 0,07% del capitale sociale attuale, rappresentato da n. 4.781.865 azioni ordinarie. Per effetto di quanto sopra il flottante di mercato sarà pari a n. 1.596.969 azioni ordinarie, corrispondenti al 33,40% del capitale sociale.

Circle è stata assistita nell’operazione da Lca Studio Legale per tutti gli aspetti contrattuali e societari, mentre l’acquirente è stato assistito per tutti gli aspetti contrattuali e societari dallo studio legale Lexia.