Cisalfa Sport apre il secondo negozio a Genova

Cisalfa Sport, azienda italiana di vendita e distribuzione di abbigliamento, accessori e attrezzature per lo sport e il tempo libero, inaugura il nuovo punto vendita a Genova all’interno del Waterfront Mall in piazzale Kennedy, che oggi apre ufficialmente le sue porte alla città.

Il nuovo store, il secondo a Genova dopo quello inaugurato nel 2024 a Sestri e il terzo in provincia, è frutto di un investimento di oltre 1 milione di euro e per il nuovo punto vendita sono stati assunti 20 addetti.

L’apertura segna una tappa importante nel percorso di crescita di Cisalfa Sport in Liguria, che con 5 negozi nella regione, continua a consolidare la propria presenza sul territorio: solo negli ultimi due anni, l’azienda ha investito complessivamente circa 2 milioni di euro. In termini occupazionali, la nuova apertura, come detto, ha contribuito alla creazione di 20 nuovi posti di lavoro, portando a 80 il numero di collaboratori totali nella regione.

«Siamo felici di annunciare l’apertura del nostro nuovo store di Genova, situato nel cuore del nuovo Waterfront Mall e parte di un importante progetto di riqualificazione per la città. Essere presenti in un contesto di tale rilevanza e, al contempo, essere vicini al palazzetto sportivo permette di consolidare sia il nostro impegno nell’offrire un’esperienza premium e sempre più coinvolgente a tutte le tipologie di clienti, sia nel servire i clienti che già praticano attivamente sport e hanno esigenze più specifiche e tecniche – afferma Ismaele Niero, Sales Director di Cisalfa Sport – Questa nuova inaugurazione rappresenta un passo importante nella nostra strategia di sviluppo nella città e sul territorio locale, proponendo ai consumatori un ambiente moderno, con un assortimento ampio e trasversale, capace di rispondere alle esigenze di sportivi di ogni livello».

Lo store offre ai consumatori oltre 3000 referenze suddivise per 61 brand, tra quelli in distribuzione come Nike, Adidas, Puma, New Balance, Salomon e Tommy Hilfigher, e quelli in licenza e proprietari come Mistral, Arena, Best Company, 8848, ABC, Carnielli. Gli articoli rientrano all’interno di svariate categorie merceologiche, dal citywear allo sportswear, con prodotti dedicati a calcio, palestra, mare, montagna e altre discipline. Inoltre, il negozio è dotato di illuminazione a led, che permette di ridurre i consumi di circa il 50% rispetto a quella tradizionale, oltre ai sensori di presenza nel magazzino e un sistema di telegestione centralizzato.