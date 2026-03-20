Liguri in Borsa: quadro generale negativo, in rialzo Racing Force e Sanlorenzo

Forte ribasso per Leonardo

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Quadro generale negativo per le società liguri o di interesse ligure quotate in Borsa.  In rialzo Racing Force e Sanlorenzo, forte ribasso per Leonardo.

 

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0794 -1,98% 0,0812
Bper Banca 10,465 -2,47% 10,785
Centrale del Latte d’Italia 4,02 -0,99% 4,00
Circle 10,00 +0,00% 9,96
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,19 +0,00% 4,27
Erg 22,20 -0,45% 22,50
Fincantieri 12,59 -0,40% 12,71
Gismondi 1754 1,32 -3,65% 1,325
Iren 2,448 -.2,78% 2,51
Leonardo 60,60 -4,11% 62,92
Maps 2,41 -0,82% 2,41
Orsero 13,92 -0,14% 14,02
Racing Force 4,50 +0,45% 4,44
Redelfi 10,58 -1,49% 10,74
Rt&L 3,80 -2,06% 3,78
Sanlorenzo 28,90 +1,23% 29,05