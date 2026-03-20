Liguri in Borsa: quadro generale negativo, in rialzo Racing Force e Sanlorenzo

Quadro generale negativo per le società liguri o di interesse ligure quotate in Borsa. In rialzo Racing Force e Sanlorenzo, forte ribasso per Leonardo.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0794
|-1,98%
|0,0812
|Bper Banca
|10,465
|-2,47%
|10,785
|Centrale del Latte d’Italia
|4,02
|-0,99%
|4,00
|Circle
|10,00
|+0,00%
|9,96
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,19
|+0,00%
|4,27
|Erg
|22,20
|-0,45%
|22,50
|Fincantieri
|12,59
|-0,40%
|12,71
|Gismondi 1754
|1,32
|-3,65%
|1,325
|Iren
|2,448
|-.2,78%
|2,51
|Leonardo
|60,60
|-4,11%
|62,92
|Maps
|2,41
|-0,82%
|2,41
|Orsero
|13,92
|-0,14%
|14,02
|Racing Force
|4,50
|+0,45%
|4,44
|Redelfi
|10,58
|-1,49%
|10,74
|Rt&L
|3,80
|-2,06%
|3,78
|Sanlorenzo
|28,90
|+1,23%
|29,05