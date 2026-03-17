Sarzana, dal 23 marzo chiusura al transito veicolare e pedonale di via Marinella

Lavori di consolidamento dell’argine del torrente Parmignola a Sarzana: da lunedì’ 23 marzo e fino a fine lavori chiusura al transito veicolare e pedonale di via Marinella

A causa delle condizione meteorologiche avverse dei giorni scorsi, per non gravare inutilmente sulla viabilità, la chiusura al transito veicolare su via Marinella – dove sono in corso i lavori di consolidamento dell’argine del torrente Parmignola – era stata rinviata. Ora però, i lavori di infissione delle palancole per il consolidamento dell’argine del Parmignola possono procedere a pieno ritmo e richiedono la chiusura al transito veicolare e pedonale di via Marinella.

Come da ordinanza n.57 della polizia locale e in base a quanto comunicato dall’ufficio tecnico comunale, in accordo con la ditta Cospef srl, il transito su via Marinella – dalla intersezione con via della Repubblica fino al sottopasso del viadotto autostradale- sarà quindi chiuso H24 al transito veicolare e pedonale a partire da lunedì prossimo 23 marzo 2026 fino a fine lavori.