Liguri in Borsa: volano Aedes, Maps, Rt&L

Seduta caratterizzata da forti ribassi e rialzi: volano Aedes, Maps, Rt&L, brusco calo di Orsero e Redelfi.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0848
|+5,21%
|0,0806
|Bper Banca
|11,025
|+0,64%
|10,95
|Centrale del Latte d’Italia
|4,16
|-1,89%
|4,20
|Circle
|10,20
|+0,99%
|10,00
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,22
|-0,71%
|4,22
|Erg
|21,64
|+0,56%
|21,58
|Fincantieri
|13,04
|-2,03%
|13,40
|Gismondi 1754
|Iren
|2,66
|+2,31%
|2,61
|Leonardo
|63,32
|-0,75%
|63,20
|Maps
|2,43
|+5,65%
|2,30
|Orsero
|14,46
|-3,34%
|14,64
|Racing Force
|4,55
|+1,34%
|4,55
|Redelfi
|10,50
|-3,14%
|10,86
|Rt&L
|3,71
|+5,10%
|3,575
|Sanlorenzo
|28,85
|-1,37%
|29,25