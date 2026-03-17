Liguri in Borsa: volano Aedes, Maps, Rt&L

Seduta caratterizzata da forti ribassi e rialzi

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Seduta caratterizzata da forti ribassi e rialzi:  volano Aedes, Maps, Rt&L, brusco calo di Orsero e Redelfi.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0848 +5,21% 0,0806
Bper Banca 11,025 +0,64% 10,95
Centrale del Latte d’Italia 4,16 -1,89% 4,20
Circle 10,20 +0,99% 10,00
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,22 -0,71% 4,22
Erg 21,64 +0,56% 21,58
Fincantieri 13,04 -2,03% 13,40
Gismondi 1754
Iren 2,66 +2,31% 2,61
Leonardo 63,32 -0,75% 63,20
Maps 2,43 +5,65% 2,30
Orsero 14,46 -3,34% 14,64
Racing Force 4,55 +1,34% 4,55
Redelfi 10,50 -3,14% 10,86
Rt&L 3,71 +5,10% 3,575
Sanlorenzo 28,85 -1,37% 29,25