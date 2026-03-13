Pd Genova: nominata la nuova segreteria provinciale

Il segretario provinciale Francesco Tognoni: "Abbiamo scelto una segreteria snella e operativa". Ecco come è composta

Nel corso della direzione provinciale del Partito Democratico di Genova, riunitasi nella giornata di ieri 12 marzo, il segretario provinciale Francesco Tognoni ha dato lettura dei nomi della nuova segreteria che lo affiancherà nel lavoro politico e organizzativo dei prossimi mesi.

La squadra che comporrà la segreteria provinciale è così composta:

Filippo Bassignana – Vicesegretario

Daniela Fara – Scuola

Giulia Lanzillotti – Welfare e politiche per la sicurezza

Gianpaolo Malatesta – Formazione politica e lavoro

Gianfranco Antoni – Organizzazione

Fabio Franchini – Infrastrutture e territorio

Vittoria Canessa Cerchi – Transizione ecologica e digitale

Paola Maccagno – Diritto alla salute e terzo settore

Andrea Viari – Famiglia e tutela dei minori.

“La segreteria, si legge nel comunicato stampa del Pd, è stata costruita come un gruppo di lavoro ristretto, scelta che sottolinea la volontà del segretario di dotarsi di uno strumento operativo, capace di lavorare con rapidità ed efficacia sulle priorità politiche e organizzative del partito”.

“Un team pensato per affiancare il segretario e supportare l’azione politica del Partito Democratico genovese, in vista delle numerose sfide che attendono il Partito nei prossimi mesi e anni. Le deleghe individuate coprono infatti i principali ambiti di intervento e i temi più urgenti per la città e per la comunità democratica genovese. La segreteria si completerà con tutte le figure che ne partecipano di diritto e che garantiranno la perfetta comunicazione e sinergia tra Partito e Istituzioni”.

«Sono molto soddisfatto della squadra che abbiamo costruito – ha dichiarato il segretario provinciale Francesco Tognoni a margine della Direzione -. Si tratta di un gruppo di persone competenti, motivate e profondamente radicate nel territorio. Abbiamo scelto una segreteria snella e operativa, capace di lavorare in modo concreto sui temi che riguardano Genova e la nostra comunità politica. Davanti a noi abbiamo sfide importanti: rafforzare il Partito Democratico, costruire proposte credibili per la città e tornare ad essere un punto di riferimento per tanti cittadini. Sono certo che, con questo gruppo di lavoro, sapremo affrontarle con determinazione e spirito di squadra».

La nuova segreteria sarà al lavoro fin dai prossimi giorni per avviare le attività politiche e organizzative del partito sul territorio