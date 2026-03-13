Liguri in Borsa, tonfo di Orsero (-11,21%)

Chiusura con alcuni titoli in forte perdita per i liguri in Borsa.
Spicca su tutti il -11,21% di Orsero dopo i conti. In calo anche Gismondi (-6,14%).
Tra i titoli positivi c’è Circle, che ha presentato proprio oggi i risultati superiori alle attese.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0854
|-3,39%
|0,0844
|Bper Banca
|10,97
|-0,63%
|10,98
|Centrale del Latte d’Italia
|4,20
|-2,33%
|4,30
|Circle
|10,15
|+3,78%
|9,80
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,27
|+1,67%
|4,13
|Erg
|21,78
|-3,46%
|22,56
|Fincantieri
|13,27
|-3,35%
|13,61
|Gismondi 1754
|1,30
|-6,14%
|1,345
|Iren
|2,558
|+0,47%
|2,532
|Leonardo
|64,08
|+0,31%
|64,22
|Maps
|2,32
|-0,85%
|2,31
|Orsero
|16,64
|-11,21%
|18,30
|Racing Force
|4,57
|-1,51%
|4,65
|Redelfi
|10,74
|-0,37%
|10,60
|Rt&L
|3,76
|-5,41%
|3,97
|Sanlorenzo
|29,65
|-0,84%
|29,60