Liguri in Borsa, tonfo di Orsero (-11,21%)

Come si è chiusa la settimana per le aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di: 1 min.
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Chiusura con alcuni titoli in forte perdita per i liguri in Borsa.

Spicca su tutti il -11,21% di Orsero dopo i conti. In calo anche Gismondi (-6,14%).

Tra i titoli positivi c’è Circle, che ha presentato proprio oggi i risultati superiori alle attese.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0854 -3,39% 0,0844
Bper Banca 10,97 -0,63% 10,98
Centrale del Latte d’Italia 4,20 -2,33% 4,30
Circle 10,15 +3,78% 9,80
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,27 +1,67% 4,13
Erg 21,78 -3,46% 22,56
Fincantieri 13,27 -3,35% 13,61
Gismondi 1754 1,30 -6,14% 1,345
Iren 2,558 +0,47% 2,532
Leonardo 64,08 +0,31% 64,22
Maps 2,32 -0,85% 2,31
Orsero 16,64 -11,21% 18,30
Racing Force 4,57 -1,51% 4,65
Redelfi 10,74 -0,37% 10,60
Rt&L 3,76 -5,41% 3,97
Sanlorenzo 29,65 -0,84% 29,60