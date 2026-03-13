Orsero, ricavi e utile 2025 in crescita. Proposto dividendo di 0,61 euro

Nel 2025 il Gruppo Orsero ha registrato ricavi netti pari a 1.700,6 milioni di euro, in crescita dell’8,2% rispetto a 1.571,3 milioni registrati nel FY 2024, trainati dalla BU Distribuzione (+8,3% vs FY 2024), che registra volumi e ricavi in crescita su diverse merceologie di prodotto, fra cui berries, kiwi, agrumi e fresh-cut.

L’adjusted ebitda è pari a 86,9 milioni, con un incremento del 3,8% rispetto a 83,7 milioni registrati nell’esercizio 2024, con un adjusted ebitda margin pari a 5,1%. La crescita dell’adjusted ebitda è sostenuta dalla positiva dinamica di entrambe le business unit: la BU Distribuzione ha beneficiato della concentrazione sui prodotti ad alto valore aggiunto, mentre la BU Shipping ha raggiunto ottimi risultati grazie a un loading factor record e al positivo contributo del segmento dry-cargo.

L’utile netto adjusted si attesta a 33 milioni rispetto a 31,5 milioni registrati nell’esercizio 2024, con un aumento di 1,5 milioni (+4,7%) per effetto del miglioramento della redditività operativa. L’utile netto ammonta a 30,0 milioni rispetto ad un utile di 27,7 milioni registrato nel FY 2024 (+8,3%), con tax rate pari a 21,7%, in decremento rispetto al 25,4% dell’esercizio 2024.

La posizione finanziaria netta è pari a 116,1 milioni al 31 dicembre 2025 rispetto a 111,2 milioni al 31 dicembre 2024.

Dividendo

Il cda ha deliberato di sottoporre all’assemblea degli azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo complessivo di 0,61 euro per ogni azione, di cui 0,50 per azione in denaro e 0,11 per azione erogati tramite assegnazione gratuita di massime 100.000 azioni Orsero detenute dalla Società, in misura di 1 azione ogni 172 azioni possedute.

Guidance 2026

Sulla base delle proiezioni di budget approvate per l’esercizio 2026 la Società ha comunicato la guidance sui principali indicatori economico – finanziari previsti per l’esercizio in corso: ricavi netti compresi tra 1.700 milioni di euro e 1.740 milioni; adjusted ebitda compreso tra 78 milioni e 83 milioni; utile netto adjusted compreso tra 25 milioni e 29 milioni; posizione finanziaria netta compresa tra 107 milioni e 102 milioni; investimenti in attivo immobilizzato operativo compresi tra 14 milioni e 16 milioni.

Raffaella Orsero, vicepresidente e ceo di Orsero, ha commentato: «Con grande soddisfazione chiudiamo l’esercizio 2025, che registra ricavi in forte crescita, trainati dalla BU Distribuzione, grazie al continuo apporto delle categorie di prodotto ad alto valore aggiunto tra cui berries, kiwi, esotici, agrumi e fresh-cut. Queste categorie continuano ad essere il principale punto di forza del nostro portafoglio attuale e quelle su cui puntiamo per la crescita futura, in continuità con la strategia intrapresa dal Gruppo, volta a concentrarsi su prodotti a margine più elevato e con maggiore prospettiva di crescita in termini di consumo, servendo tutti i canali di distribuzione con il giusto focus e dedizione. Guardando al percorso fatto e ai risultati conseguiti, mi preme sottolineare come il successo della strategia del Gruppo si debba, anche, all’impegno costante di tutte le nostre persone, che ogni giorno dimostrano grande passione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli obiettivi economici e patrimoniali, come quelli legati al Piano di Sostenibilità, sono stati pienamente realizzati negli ultimi anni e questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra».

Matteo Colombini, co-ceo e cfo di Orsero, ha aggiunto: «I risultati economici del 2025 superano ampiamente i target di guidance per quanto attiene le dimensioni economiche, grazie all’ottima performance della BU Distribuzione che si conferma motore della redditività e della crescita. Da sottolineare inoltre la buona performance della BU Shipping, supportata da un loading factor record. La performance del Gruppo dimostra ancora una volta la solidità ed efficienza del modello di business e del posizionamento competitivo che abbiamo sviluppato negli ultimi anni. La solida generazione di cassa operativa connaturata al business ci consente di continuare nel nostro ambizioso piano di crescita che guarda per il 2026 a rilevanti progetti di sviluppo organico nei mercati core, puntando sui prodotti a maggior valore aggiunto, e all’espansione per linee esterne in nuovi mercati. Guardiamo al 2026 con grande entusiasmo e siamo convinti potrà essere un anno di grande sviluppo per il Gruppo, seppur in un contesto globale che si presenta turbolento, con fattori macroeconomici difficili da leggere e un alto grado di incertezza».