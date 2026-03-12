Liguri in Borsa: Erg perde l’8,66%

Giornata con oscillazioni anche sensibili sui prezzi dei liguri in Borsa.
Spicca, su tutti il calo di Erg (-8,66%), mentre Leonardo balza di oltre il 5%.
Ecco il dettagli di tutti i titoli.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0884
|+2,31%
|0,0822
|Bper Banca
|11,04
|-2,04%
|11,20
|Centrale del Latte d’Italia
|4,30
|-2,27%
|4,30
|Circle
|9,78
|-1,21%
|9,88
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,20
|-2,55%
|4,04
|Erg
|22,56
|-8,66%
|23,48
|Fincantieri
|13,73
|+0,22%
|13,71
|Gismondi 1754
|1,385
|-3,82%
|1,37
|Iren
|2,546
|-0,93%
|2,57
|Leonardo
|63,88
|+5,69%
|62,00
|Maps
|2,34
|-1,68%
|2,31
|Orsero
|18,74
|-0,43%
|19,06
|Racing Force
|4,64
|-3,53%
|4,74
|Redelfi
|10,78
|-0,74%
|10,88
|Rt&L
|3,975
|+0%
|3,965
|Sanlorenzo
|29,90
|-2,45%
|30,65