Liguri in Borsa: Erg perde l’8,66%

Come si sono comportati oggi i titoli di aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di: 1 min.
borsa

Giornata con oscillazioni anche sensibili sui prezzi dei liguri in Borsa.

Spicca, su tutti il calo di Erg (-8,66%), mentre Leonardo balza di oltre il 5%.

Ecco il dettagli di tutti i titoli.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0884 +2,31% 0,0822
Bper Banca 11,04 -2,04% 11,20
Centrale del Latte d’Italia 4,30 -2,27% 4,30
Circle 9,78 -1,21% 9,88
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,20 -2,55% 4,04
Erg 22,56 -8,66% 23,48
Fincantieri 13,73 +0,22% 13,71
Gismondi 1754 1,385 -3,82% 1,37
Iren 2,546 -0,93% 2,57
Leonardo 63,88 +5,69% 62,00
Maps 2,34 -1,68% 2,31
Orsero 18,74 -0,43% 19,06
Racing Force 4,64 -3,53% 4,74
Redelfi 10,78 -0,74% 10,88
Rt&L 3,975 +0% 3,965
Sanlorenzo 29,90 -2,45% 30,65