Bper-BP Sondrio, le assemblee dei soci approvano la fusione

Le assemblee dei soci di Bper Banca e di Banca Popolare di Sondrio hanno approvato il progetto relativo alla fusione per incorporazione di BP Sondrio in Bper Banca, ivi incluso il relativo rapporto di cambio, determinato in 1,45 azioni ordinarie di Bper aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di BP Sondrio.
Il concambio delle azioni, nel contesto della fusione, verrà attuato mediante: annullamento delle azioni proprie detenute da BP Sondrio alla data di efficacia della fusione; annullamento delle azioni di BP Sondrio di proprietà di Bper alla data di perfezionamento della fusione; annullamento delle restanti azioni ordinarie di BP Sondrio e assegnazione in concambio di azioni ordinarie di Bper in base al rapporto di cambio.
L’assemblea di Bper ha inoltre approvato la modifica dell’art. 5 dello Statuto sociale, per riflettere l’aumento di capitale sociale di Bper a servizio del rapporto di cambio, così come meglio indicato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione messa a disposizione del pubblico in vista dell’assemblea.