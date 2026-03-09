Sarzana: interventi di manutenzione e riqualificazione nel quartiere Trinità

Proseguono a Sarzana gli interventi di manutenzione e riqualificazione nel quartiere Trinità, dove l’amministrazione comunale ha avviato una serie di lavori finalizzati al miglioramento del decoro urbano, dell’accessibilità e della sicurezza degli spazi pubblici.

In piazza Martiri della Libertà e in via Gori è attualmente in corso l’ampliamento del sistema di videosorveglianza, con l’installazione di nuove telecamere. L’intervento è finalizzato a rafforzare le attività di prevenzione e controllo dell’area, contribuendo ad aumentare i livelli di sicurezza per cittadini e attività presenti nel quartiere.

Attualmente nel quartiere Trinità risultano operativi diversi sistemi di videosorveglianza: 8 in piazza Terzi, 14 tra piazza Martiri della Libertà e l’area Giorgi, 8 presso il centro Barontini e 4 in via Ronzano. Con la posa di ulteriori 4 impianti in via Gori, il numero complessivo delle telecamere presenti nel quartiere salirà a 38.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sono in vigore, fino a mercoledì 11 marzo, alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale, come previsto dall’ordinanza n. 50 della polizia locale.Parallelamente proseguono anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi di viale della Pace. Si tratta di un percorso avviato da tempo dall’amministrazione comunale e sviluppato nel corso degli anni. Lo scorso mese di settembre, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Gori e via IV Novembre, accogliendo le indicazioni della Consulta Disabili, si era già provveduto al ripristino di alcuni tratti di pavimentazione danneggiati dal sollevamento delle radici dei tigli. Attualmente sono in corso interventi mirati alla realizzazione di nuovi scivoli, con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai marciapiedi e migliorare l’accessibilità dell’area.

Sono inoltre in corso le operazioni di potatura delle alberature lungo il viale, già avviate nei giorni scorsi nel tratto compreso tra via Gori e l’intersezione con via Paganino. Gli interventi proseguiranno fino a domani, 10 marzo, come previsto dall’ordinanza n. 51 della polizia locale, che per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza ha disposto il divieto di sosta in circa venti stalli.

Gli interventi rientrano nelle ordinarie attività di manutenzione e cura del territorio, con l’obiettivo di garantire spazi pubblici sempre più sicuri, accessibili e decorosi a beneficio dell’intera comunità.