Il Gruppo Racing Force consolida la presenza in Formula 1

Racing Force Group anche per il 2026 mantiene un ruolo da protagonista anche nel Campionato del Mondo Fia di Formula 1. A partire dal Gran Premio d’Australia dell’8 marzo, il Gruppo sarà rappresentato dai propri marchi Omp, Bell Racing, Zeronoise e Racing Spirit, al fianco di team, piloti e partner con le proprie tecnologie ed esperienza in protezione e performance.

Omp ha raddoppiato la propria presenza sulla griglia, nell’ambito della collaborazione con adidas Motorsport avviata lo scorso anno, e già capace di contribuire a vittorie, podi e pole-position con lo sviluppo di soluzioni racewear avanzate per piloti e meccanici. Oltre a Mercedes-AMG Petronas F1 Team, ancora al via con George Russell e Andrea Kimi Antonelli, la partnership include adesso anche il debuttante Audi Revolut F1 Team, che schiera Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto.

Il marchio Omp è inoltre fornitore delle cinture di sicurezza per quattro scuderie, che possono contare su prodotti di riferimento nel settore basati sulla fibra Dyneema®, che garantisce leggerezza e comfort nell’abitacolo.

Bell Racing continua a essere il leader nei caschi di Formula 1, dopo una trionfale stagione 2025 caratterizzata da 16 vittorie e la conquista dei titoli mondiali da parte di Lando Norris e McLaren F1 Team. 14 dei 22 piloti titolari in griglia indossano il modello HP77 Evo IV dotato di scocca in fibra di carbonio e materiali di derivazione balistica, ora aggiornato con l’innovativo sistema di bloccaggio della visiera SmartLock™. Fra i nomi equipaggiati, oltre a Norris, anche il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton e Charles Leclerc della Scuderia Ferrari HP, di cui Bell Racing è partner tecnico ufficiale, Oscar Piastri, George Russell, Andrea Kimi Antonelli e il due volte campione del mondo Fernando Alonso. Insieme a McLaren F1 Team e Scuderia Ferrari HP, altre tre scuderie utilizzano caschi sviluppati e prodotti da Bell Racing per i meccanici impegnati nelle operazioni di pit-stop.

Racing Force Group, attraverso la sua divisione elettronica Zeronoise, fornisce in esclusiva l’helmet camera basata sulla tecnologia Driver’s Eye™, la microcamera più compatta al mondo (9 millimetri di diametro e 1,43 grammi di peso) per la trasmissione di immagini in diretta, progettata per l’installazione all’interno dei caschi e offrire l’esatto punto di vista del pilota. Il risultato è un’esperienza totalmente immersiva per gli spettatori TV, in tutti i 24 eventi che compongono calendario.

È stato inoltre rinnovato l’accordo pluriennale con Pirelli Motorsport, fornitore ufficiale degli pneumatici in Formula 1, che continuerà a utilizzare l’abbigliamento tecnico premium del brand Racing Spirit. Caratterizzate da un design rinnovato per la stagione 2026, le divise indossate nei circuiti dal personale Pirelli Motorsport combinano funzionalità e stile, garantendo comfort in ogni condizione meteo.