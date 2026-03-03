Salis: “Si sta per partire con la Scuola delle professioni del mare”

Sempre più vicino l’avvio della Scuola delle professioni del mare a Genova. A dirlo, a margine della presentazione della Genoa Business Unit che si è tenuta questa mattina a Tursi, è la sindaca Silvia Salis.

«Come sapete siamo impegnati su tutto fronte per dare risposte a quelle che sono le richieste del mondo del lavoro. Si sta per partire con la Scuola delle professioni del mare – ha detto Salis -. La nostra Fondazione Fulgis ha già depositato in Regione la richiesta per l’accreditamento».

«Questa è una grande notizia perché per noi è la risposta alle richieste del mondo della Blue Economy, quindi delle professioni pratiche dell’economia del mare. L’avevamo promesso in campagna elettorale e ora in pochi mesi si sta realizzando – ha aggiunto -. Per cui credo che anche queste siano segnali di un’amministrazione che va incontro alle necessità del mondo del lavoro».