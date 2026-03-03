Liguri in Borsa, tutti i titoli in rosso, al termine di una seduta condizionata dalla guerra in Medio Oriente. L’impennata dei costi dell’energia e la prospettiva di difficoltà negli approvigionamenti fanno temere uno shock inflazionistico e penalizzano tutti i settori, in particolare quelli più legati ai prezzi di petrolio e gas e ai costi di trasporto delle merci.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro Aedes 0,083 -2,35% 0,083 Bper Banca 11,005 -4,43% 11,395 Centrale del Latte d’Italia 4,62 -5,33% 4,76 Circle 9,94 -2,83% 8,94 EdgeLab EdiliziAcrobatica 4,39 -6,40% 4,70 Erg 23,84 -4,03% 24,34 Fincantieri 13,80 -4,83% 14,40 Gismondi 1754 1,34 -1,47% 1,345 Iren 2,64 -6,18% 2,798 Leonardo 57,94 -0,48% 59,76 Maps 2,40 -2,83% 2,42 Orsero 18,94 -4,15% 20,00 Racing Force 5,02 -4,56% 5,20 Redelfi 10,82 -0,37% 10,86 Rt&L 3,94 -5,29% 4,25 Sanlorenzo 30,20 -4,28% 31,25