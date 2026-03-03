Liguri in Borsa, tutti i titoli in rosso, al termine di una seduta condizionata dalla guerra in Medio Oriente. L’impennata dei costi dell’energia e la prospettiva di difficoltà negli approvigionamenti fanno temere uno shock inflazionistico e penalizzano tutti i settori, in particolare quelli più legati ai prezzi di petrolio e gas e ai costi di trasporto delle merci.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,083
|-2,35%
|0,083
|Bper Banca
|11,005
|-4,43%
|11,395
|Centrale del Latte d’Italia
|4,62
|-5,33%
|4,76
|Circle
|9,94
|-2,83%
|8,94
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,39
|-6,40%
|4,70
|Erg
|23,84
|-4,03%
|24,34
|Fincantieri
|13,80
|-4,83%
|14,40
|Gismondi 1754
|1,34
|-1,47%
|1,345
|Iren
|2,64
|-6,18%
|2,798
|Leonardo
|57,94
|-0,48%
|59,76
|Maps
|2,40
|-2,83%
|2,42
|Orsero
|18,94
|-4,15%
|20,00
|Racing Force
|5,02
|-4,56%
|5,20
|Redelfi
|10,82
|-0,37%
|10,86
|Rt&L
|3,94
|-5,29%
|4,25
|Sanlorenzo
|30,20
|-4,28%
|31,25