Liguri in Borsa: tutti i titoli in rosso

Seduta condizionata dalla guerra in Medio Oriente

Di: 1 min.
borsa

Liguri in Borsa, tutti i titoli  in rosso, al termine di una seduta condizionata dalla guerra in Medio Oriente. L’impennata dei costi dell’energia e la prospettiva di difficoltà negli approvigionamenti fanno temere uno shock inflazionistico e penalizzano  tutti i settori, in particolare quelli più  legati ai prezzi di petrolio e gas  e ai  costi di trasporto delle merci.

 

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,083 -2,35% 0,083
Bper Banca 11,005 -4,43% 11,395
Centrale del Latte d’Italia 4,62 -5,33% 4,76
Circle 9,94 -2,83% 8,94
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 4,39 -6,40% 4,70
Erg 23,84 -4,03% 24,34
Fincantieri 13,80 -4,83% 14,40
Gismondi 1754 1,34 -1,47% 1,345
Iren 2,64 -6,18% 2,798
Leonardo 57,94 -0,48% 59,76
Maps 2,40 -2,83% 2,42
Orsero 18,94 -4,15% 20,00
Racing Force 5,02 -4,56% 5,20
Redelfi 10,82 -0,37% 10,86
Rt&L 3,94 -5,29% 4,25
Sanlorenzo 30,20 -4,28% 31,25