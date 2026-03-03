Albenga, 25 marzo, “Sicurezza nelle strutture ricettive”, formazione gratuita con Labcam

Labcam s.r.l., Laboratorio chimico Merceologico della Camera di Commercio Riviere di Liguria ha aperto le iscrizioni all’evento formativo gratuito “Sicurezza nelle strutture ricettive: obblighi normativi, controlli e responsabilità del gestore”, che si terrà il prossimo 25 marzo nell’Aula Formativa di Labcam ad Albenga (Regione Rollo, 98). L’incontro, organizzato in collaborazione con Asl2 e le principali associazioni di categoria, Federalberghi Savona e Upa Savona, nasce con l’obiettivo di fornire un supporto pratico e autorevole nella gestione dei rischi quotidiani del settore.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione nominativo.

La partecipazione è gratuita previa registrazione, inviando un’email a formazione@labcam.it.

Il programma dettagliato è disponibile qui