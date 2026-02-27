Ordine dei Commercialisti di Genova: insediato il nuovo Consiglio

Prima riunione ieri pomeriggio del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, eletto dai 1700 professionisti di Genova e Tigullio e che resterà in carica fino al 2030.

Il nuovo Consiglio, che vede la conferma di Mauro Rovida come presidente, risulta così composto: Marco Abbondanza, Laura Benedettini, Laura Brullo (segretario), Paola Carbonaro, Andrea Carlucci, Matteo Costigliolo (vicepresidente), Alessandro Di Vasta, Luigi Figari, Federico Alberto Illuzzi, Daniele Lippi, Eleonora Marsano, Giovanna Muncipinto, Marco Andrea Odaglia (tesoriere), Lucia Tacchino.

La nuova squadra, che ha puntato sulla continuità per il cambiamento, conta 6 donne e 9 uomini, di età compresa dai 40 ai 76 anni e vede molte riconferme: è unita per proseguire nell’impegno di valorizzare la professione soprattutto con uno sguardo all’ingresso dei giovani e nel nome di un Ordine aperto, attivo nelle relazioni con il territorio e le istituzioni.

«Ringrazio i colleghi che mi hanno rinnovato la fiducia, i consiglieri uscenti e coloro che con me proseguono nell’impegno. Oggi parte il lavoro della nuova squadra, con sette nuovi consiglieri più giovani che sono sicuro metteranno la loro energia per consolidare i risultati raggiunti, allungando gli orizzonti della nostra professione – dichiara il presidente Rovida -. Per noi continuità significa responsabilità, cambiamento significa visione: continueremo a lavorare con determinazione per rafforzare quanto costruito e aprire nuove opportunità per la professione».

«Negli ultimi due anni abbiamo lavorato per creare momenti di partecipazione, fino al congresso che ha accolto a Genova oltre 1.200 professionisti da tutta Italia; un percorso che continuerà con nuove idee e anche attraverso “Lavoro Subito”, uno dei progetti ideati dal Consiglio uscente e dedicati ai giovani, per qualificare le funzioni di supporto negli studi professionali e offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro», ha concluso Rovida.

Rinnovato il Collegio dei Revisori con Nadia Boschini (presidente), Giampietro Grosso, Alessandro Terragna (membri effettivi); Matteo Dellacasagrande, Erjona Rama (membri supplenti) – e il Comitato Pari Opportunità, presieduto da Eleonora Marsano – Elena Briata (vicepresidente ), Veronica Cagno, Sophia Mariano, Maurizio Schiano, Riccardo Vignolo, Chiara Vurrusu ( segretario).

L’Ordine raggruppa i professionisti attivi a Genova e nel Tigullio, che assistono le imprese nella complessità delle loro specifiche attività economiche e i contribuenti nei molteplici adempimenti tributari.