Liguri in Borsa, giù Rt&L (-6,68%)

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di: 1 min.
borsa

Giornata in prevalenza di vendite per i liguri in Borsa.

RT&L ed Edgelab quelle che perdono maggiori punti percentuali.

Guadagna invece Erg.

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,074 +0,27% 0,0734
Bper Banca 12,19 +0,83% 12,18
Centrale del Latte d’Italia 5,00 -0,99% 5,15
Circle 9,20 -0,22% 9,24
EdgeLab 4,90 -6,49 5,20
EdiliziAcrobatica 4,98 +0,20% 4,95
Erg 23,90 +1,27% 23,60
Fincantieri 14,44 -2,23% 14,80
Gismondi 1754
Iren 2,722 +0,37% 2,72
Leonardo 56,92 -3,79% 59,12
Maps 2,63 -0,38% 2,94
Orsero 19,24 +0,84% 19,10
Racing Force 5,30 -0,38% 5,30
Redelfi 10,94 -1,80% 11,14
Rt&L 3,98 -6,68% 4,30
Sanlorenzo 34,00 +0,44% 34,15