Ultimo giorno di scambi anche per le aziende liguri o di interesse per la Liguria in Borsa.
Da segnalare il tonfo di EdgeLab (-6,34%) e gli acquisti su Bper e Fincantieri.
|Titolo
|Prezzo finale in euro
|Variazione percentuale
|Apertura in euro
|Aedes
|0,0702
|+4,78%
|0,0684
|Bper Banca
|12,41
|+4,07%
|11,965
|Centrale del Latte d’Italia
|4,96
|+2,48%
|4,94
|Circle
|9,14
|+1,56%
|9,02
|EdgeLab
|5,32
|-6,34%
|5,58
|EdiliziAcrobatica
|5,00
|+0,81%
|4,93
|Erg
|22,82
|-0,61%
|22,26
|Fincantieri
|14,96
|+3,03%
|14,56
|Gismondi 1754
|1,36
|-2,86%
|1,36
|Iren
|2,754
|+0,07%
|2,772
|Leonardo
|58,92
|-0,47%
|59,50
|Maps
|2,62
|-2,24%
|2,65
|Orsero
|19,06
|-0,42%
|19,30
|Racing Force
|5,20
|+1,56%
|5,16
|Redelfi
|11,16
|-0,89%
|11,38
|Rt&L
|4,16
|+0,24%
|4,16
|Sanlorenzo
|34,55
|+1,62%
|34,75