Peter Sundara entra in Medov Logistics con il ruolo di managing director Asia Pacific, alla guida dello sviluppo strategico della regione a partire dall’hub di Singapore. La nomina rafforza la struttura di leadership internazionale del gruppo e segue quella recente di Andrea Dellacasa come general manager e ceo.

Basato nella sede asiatica, Sundara avrà il compito di accelerare l’espansione in uno dei mercati più dinamici e competitivi a livello globale, consolidando l’efficienza operativa e gli elevati standard di servizio che contraddistinguono l’azienda.

Fondata nel 2016, Medov Logistics si è affermata nel panorama internazionale per l’offerta di soluzioni logistiche just-in-time ad alta specializzazione. Tra i principali servizi figurano il trasporto marittimo e aereo, il supporto logistico per refitting e nuove costruzioni di navi da crociera, la gestione di supply chain complesse e di progetti speciali. Un posizionamento costruito su competenze tecniche, flessibilità operativa e forte orientamento al cliente.

L’ufficio di Singapore rappresenta uno dei pilastri del network globale del gruppo e svolge il ruolo di gateway strategico tra Oriente e Occidente. La presenza diretta in un contesto ad alta densità commerciale e normativa complessa consente operazioni in tempo reale, supporto h24 e una conoscenza approfondita delle rotte intra-asiatiche, elementi chiave per garantire controllo, velocità e affidabilità.

Da qui, Medov Logistics eroga servizi tecnici ad alto valore aggiunto: spedizioni critiche just-in-time via mare e via aerea, gestione completa della logistica per refitting e nuove costruzioni navali, inclusa la supply chain “hotel”, e project cargo per trasporti eccezionali e carichi di alto valore, gestiti con approccio “white glove”.

“Sono entusiasta di entrare in Medov Logistics – ha commentato Peter Sundara – l’obiettivo è unire l’eccellenza italiana con l’efficienza operativa di Singapore per costruire una piattaforma logistica di riferimento in Asia, sviluppando supply chain resilienti e orientate al futuro”.

Tra le priorità del nuovo managing director figurano l’espansione del network attraverso partnership nel Sud-Est asiatico e nella Greater China e lo sviluppo di corridoi logistici sostenibili, in linea con il Green Plan 2030 di Singapore.

“Medov Logistics continua a evolversi per rispondere a un mercato globale in costante trasformazione – ha dichiarato Andrea Dellacasa, ceo e general manager. – La leadership di Peter e la sua esperienza nella trasformazione digitale saranno determinanti per rafforzare la nostra presenza in tutta l’area Apac”.