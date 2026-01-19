Medov Logistics, divisione di spedizioni, logistica, air freight e supply chain logistics di Medov Group, annuncia che Andrea Dellacasa sarà chief executive officer e general manager.

“La nomina, primo cambiamento strategico del 2026 per il Gruppo − si legge nella nota aziendale − rappresenta un passaggio rilevante nel percorso di evoluzione e crescita delle società guidate da Giulio Schenone, e si inserisce in un progetto condiviso di rafforzamento organizzativo e industriale”.

Fondata nel 2016, Medov Logistics si è affermata a livello internazionale per la capacità di offrire servizi logistici just-in-time altamente specializzati, che includono spedizioni marittime e air freight, supporto al refitting di navi da crociera e alle nuove costruzioni, nonché soluzioni dedicate a progetti speciali supply chain complesse.

Andrea Dellacasa entra in Medov Logistics con una solida esperienza manageriale nel settore della logistica, maturata ricoprendo ruoli apicali e guidando organizzazioni in fasi di crescita, trasformazione e consolidamento.

«La nomina di Andrea Dellacasa segna un passaggio chiave nel percorso di sviluppo di Medov Logistics e del Gruppo intero. Negli ultimi mesi abbiamo compiuto importanti passi sul piano industriale e strategico e questo incarico rappresenta, per l’azienda, l’avvio di una nuova fase orientata al consolidamento, alla crescita e alla creazione di valore nel lungo periodo», ha dichiarato Giulio Schenone, chairman di Medov Group.

Il 2025 ha rappresentato un anno di significativa evoluzione per il Gruppo. L’apertura del magazzino refrigerato Janua Algor a Genova Voltri, inaugurato il 12 giugno, ha ampliato l’offerta operativa e logistica. L’acquisizione di Programma Mare srl, conclusa l’8 ottobre, ha rafforzato e diversificato il know-how tecnico nel settore specializzato della nautica da diporto. A questi traguardi si è aggiunto, il 27 novembre, l’ingresso nel capitale dell’agenzia marittima Prosper con una partecipazione del 50%, ulteriore passo nel percorso di consolidamento sul mercato nazionale. Sempre nel 2025, Medov Group ha inoltre completato un articolato percorso di rebranding che ha portato alla definizione di un’identità chiara, condivisa e riconoscibile. Il nuovo brand commerciale Medov Group è stato presentato ufficialmente il 14 ottobre in occasione di un evento dedicato a clienti e partner, segnando una nuova fase di posizionamento e dialogo con il mercato.

«Entrare in Medov Logistics in questa fase di crescita strutturata del Gruppo è per me una grande responsabilità e un’opportunità stimolante. Lavorerò insieme al team per valorizzare le competenze esistenti, rafforzare l’offerta e continuare a garantire a clienti e partner un servizio affidabile, flessibile e di eccellenza», ha commentato Andrea Dellacasa.

Andrea Dellacasa assume l’incarico con effetto immediato e opererà in stretta collaborazione con il management esistente per garantire continuità operativa. Al suo fianco, Nick Angeletos continuerà a ricoprire il ruolo di Global Chief Operating Officer, assicurando il coordinamento e l’allineamento del team a livello globale.