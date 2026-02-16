JP Morgan Chase, secondo quanto riporta Teleborsa, ha una partecipazione potenziale dell’8,378% in Bper Banca. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l’operazione risale al 6 febbraio 2026.

In particolare, 4.932% sono diritti di voto riferibili ad azioni, 0.384% è una partecipazione potenziale, 0.001% sono altre posizioni lunghe con regolamento fisico e il 3.061% Equity Swaps con date di scadenza comprese tra il 11/02/2026 ed il 09/09/2032.