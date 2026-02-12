Alessandro Locatelli è il nuovo amministratore delegato di Slam.com spa e a Enrico Chieffi, confermato nella carica di presidente dell’azienda, è conferito un incarico specifico per lo sviluppo delle attività di partnership di Msc Cruises nel mondo vela-mare. Lo ha deliberato oggi il consiglio di amministrazione della società, riunitosi oggi a Genova.

Alessandro Locatelli, 55 anni, vanta una consolidata esperienza in diverse società del settore abbigliamento premium, sport e moda. Ha lavorato in Italia e all’estero, ricoprendo posizioni apicali quale ceo e General Manager in aziende come Rossignol Apparel, Pierre Balmain e Gruppo Ittierre.

A seguito dell’acquisizione di Slam da parte di Msc Cruises, avvenuta a ottobre del 2025, proseguono quindi il percorso di rafforzamento manageriale e gli investimenti nell’iconico marchio italiano, fondato a Genova nel 1979, con l’obiettivo di rafforzarne ulteriormente la reputazione, il posizionamento di mercato e la leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo.

L’indirizzo strategico generale, reso noto al momento dell’acquisizione, prevede che Slam continui a sviluppare le proprie attività tradizionali, creando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per le società del Gruppo Msc. Questo permetterà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando nel contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo.

Dichiarazione di Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo Msc: “Siamo felici e orgogliosi di avere acquisito Slam, icona del Made in Italy sportivo nel mondo, e ci stiamo impegnando attivamente nello sviluppo della società. Rientrano in tale percorso di crescita l’arrivo di Alessandro Locatelli quale nuovo amministratore delegato, al quale formulo i migliori auguri di buon lavoro, e la conferma di Enrico Chieffi nel ruolo di presidente”.

In foto Alessandro Locatelli, credits: Raffaele Cipro Fotografo.