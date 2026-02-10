Tra le società liguri o di interesse per la Liguria quotate in Borsa, oggi spicca il ribasso di Rt&L (-3,38%).
|Titolo
|Prezzo finale
|Variazione percentuale
|Apertura
|Aedes
|0,078
|-0,76%
|0,079
|Bper Banca
|12,72
|-0,43%
|12,80
|Centrale del Latte d’Italia
|5,35
|+1,90%
|5,20
|Circle
|9,04
|-1,74%
|9,28
|EdgeLab
|EdiliziAcrobatica
|4,99
|+0,,60%
|5,00
|Erg
|23,10
|+0,43%
|23,00
|Fincantieri
|16,13
|+0,25%
|16,29
|Gismondi 1754
|1,395
|-1,41%
|1,37
|Iren
|2,788
|-0,29%
|2,79
|Leonardo
|53,56
|-2,05%
|54,76
|Maps
|2,92
|-0,68%
|2,91
|Orsero
|18,58
|+0,22%
|18,40
|Racing Force
|5,10
|-1,16%
|5,22
|Redelfi
|11,50
|+0,70%
|11.30
|Rt&L
|4,15
|-3,38%
|4,305
|Sanlorenzo
|32,90
|+0,77%
|32,70