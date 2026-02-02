Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 12,27 (+3,50%), apertura a 11,74 euro
Centrale del Latte d’Italia: 5,50 (+0,92%), apertura a 5,30 euro
Circle: 8,96 (+1,36%), apertura a 8,74 euro
EdgeLab: 5,42 (+1,88%), apertura a 5,42 euro
EdiliziAcrobatica: 5,18 (-0,38%), apertura a 5,10 euro
Erg: 22,04 (-1,69%), apertura a 22,42 euro
Fincantieri: 15,89 (-0,69%), apertura a 15,91 euro
Gismondi 1754: 1,54 (+2,67%), apertura a 1,55 euro
Iren: 2,722 (+0,89%), apertura a 2,698 euro
Leonardo: 55,96 (-0,60%), apertura a 56,10 euro
Maps: 2,99 (+1,01%), apertura a 3,03 euro
Orsero: 19,40 (-0,41%), apertura a 19,68 euro
Racing Force: 4,90 (+0,00%), apertura a 4,90 euro
Redelfi: 11,20 (-0,88%), apertura a 11,24 euro
Rt&L: 4,70 (-1,67%), apertura a 4,765 euro
Sanlorenzo: 32,25 (+0,00%), apertura a 32,35 euro