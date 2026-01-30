Ansaldo Energia ha presentato richiesta al Comune di Genova per la concessione d’uso di una porzione dell’area comunale antistante il proprio ingresso, attualmente libera e sgombra da qualsiasi altra attività. Lo scrivono le rsu Fiom – Fiom Ansaldo Energia, Ansaldo Green Tech e le segreterie Fiom Fim Genova in una nota.

“L’area – spiegano i sindacati – è indispensabile per poter gestire lo sviluppo di Ansaldo Energia, che vede tra l’altro, ampliare la sua attività con i nuovi reparti produttivi di Ansaldo Green Tech nello stabilimento di Genova Campi”.

“Negli scorsi mesi, Regione Liguria e Comune di Genova, in prima persona la sindaca Silvia Salis si sono adoperati, con successo, per difendere il lavoro di Ansaldo Energia a Genova contro il decentramento all’estero. Oggi auspichiamo un esito positivo per l’area richiesta, indispensabile a sviluppare una parte importante dell’industria di Genova ed evitare che l’Azienda sia costretta a trovare soluzioni al di fuori del nostro territorio: questo sarebbe una sconfitta per tutti”.