De Wave Group, global contractor con sede a Genova e gruppo operativo nel settore della cantieristica legata alle crociere e alla nautica, annuncia l’acquisizione di DL Services, società francese con sedi a Nantes e a Miami specializzata nella progettazione di cucine industriali e nella fornitura di componenti tecnici e ricambi di bordo, offrendo servizi di mappatura e manutenzione predittiva delle attrezzature catering (Life Cycle System).

Si tratta della decima acquisizione negli ultimi cinque anni. Con l’ingresso di DL Services, il Gruppo rafforza il suo Catering department, ampliandone competenze e capacità operative, e consolida ulteriormente la posizione nel segmento maintenance, diventando sempre più un punto di riferimento a livello internazionale nel settore cruise.

A seguito dell’operazione il Gruppo punta a superare i 500 mln di fatturato nel 2026, grazie ad una presenza internazionale con 7 stabilimenti, 13 sedi operative e 1.500 dipendenti.

L’operazione è stata realizzata con il supporto di Simest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la costituzione di una società veicolo, partecipata per il 52% da De Wave e per il 48% da Simest, preposta all’acquisizione di DL Services. L’intervento complessivo di Simest, pari a 3 milioni di euro tra finanziamento soci e aumento di capitale, comprende anche le risorse del Fondo 394 (“Sezione venture capital e investimenti partecipativi”) gestite in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La continuità a livello strategico e manageriale sarà garantita dalla conferma dell’attuale management, che potrà continuare a contare su Daniel Laine e Mathilde Laine, a capo della divisione francese, e Anais Habbar, a capo della divisione statunitense, che hanno permesso alla società di diventare una realtà affermata nel settore, con una solida presenza sui mercati internazionali e un fatturato che ha raggiunto gli 11 milioni di euro nel 2025.

Riccardo Pompili, ceo di De Wave Group, ha dichiarato: «Con l’acquisizione di DL Services internalizziamo due comparti di rilievo come quello della progettazione, anche a livello di concept, delle aree catering e della manutenzione dei macchinari delle cucine di bordo, oggi fondamentali per garantire servizi completi e affidabili a tutti i nostri partner. Questa operazione ci consente inoltre di entrare in contatto diretto con un’ampia platea di fornitori e di rafforzare la nostra presenza lungo tutta la filiera produttiva. Non si tratta quindi solo di una crescita dimensionale, ma di un investimento di valore che consolida la nostra leadership e ci prepara ad affrontare le sfide future con un profilo industriale ancora più distintivo e integrato».

Daniel Laine, amministratore delegato per la Divisione francese di DL Services, ha inoltre sottolineato: «L’ingresso di DL Services in un Gruppo di primo livello come De Wave rappresenta un’importante opportunità di sviluppo. La complementarità delle competenze e la presenza globale del Gruppo ci permetteranno di valorizzare ulteriormente il nostro know-how, accelerando la crescita sui mercati internazionali. Questa integrazione apre a significative sinergie operative e tecnologiche e ci consente di affrontare nuove sfide con una struttura più solida, mantenendo al contempo continuità strategica e manageriale».

Vera Veri, direttore Equity e Investimenti Partecipativi Simest, ha dichiarato: «Con questa operazione Simest affianca De Wave, realtà già fortemente posizionata nella progettazione e fornitura di soluzioni per il settore navale e crocieristico, in un percorso di potenziamento industriale, con l’integrazione di competenze specialistiche in ambiti sempre più strategici per l’evoluzione del settore. Il nostro intervento, realizzato anche attraverso le risorse pubbliche gestite in convenzione con la Farnesina, è finalizzato a sostenere un progetto che valorizza innovazione, integrazione verticale e presenza sui mercati esteri, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Gruppo presso la clientela internazionale».

De Wave Group

De Wave Group è oggi tra i principali operatori globali nel settore degli interni navali, specializzato nella realizzazione e fornitura di arredi e ambienti per navi da crociera e mega yacht.

Nata nel 2014 a Genova come spin-off della società Demont, specializzata in impiantistica industriale, nel 2019 l’ingresso del fondo Platinum Equity ha rafforzato la capacità di investimento consentendo al Gruppo una rapida espansione sostenuta da una solida strategia di crescita attraverso nuove commesse da primari operatori attivi nel segmento delle crociere e della nautica e acquisizioni mirate.

Dal punto di vista economico il Gruppo prevede di raggiungere nel 2026 oltre i 500 milioni di fatturato, e conta oggi 1.500 dipendenti distribuiti in 7 stabilimenti e 13 sedi operative in Italia e nel mondo.

Con sede principale a Genova, il Gruppo è presente anche in altri poli strategici italiani (tra cui Monfalcone, Treviso, Vicenza, Torino, Pavia, Pisa, Padova, Savona e Varazze) e internazionali, come Saint-Nazaire e Nantes in Francia, Papenburg in Germania, Turku in Finlandia, Lipno in Polonia, oltre a basi operative in Usa, Cina e Singapore.

Il percorso di acquisizioni di De Wave è stato avviato nel 2021 e ha portato in 5 anni all’ingresso di 10 aziende strategiche nel processo produttivo. Oltre a DL Services, sono infatti entrate nel Gruppo anche IVM, tra i primari operatori nell’outfitting e nel furnishing di navi da crociera, Electrical Marine, punto di riferimento del settore per l’impiantistica elettrica ed elettronica per il settore nautico, O.M. Project, attiva nella carpenteria metallica e nelle movimentazioni elettroattuate per la nautica, Cantieri Navali San Carlo, operante nel settore costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive, Mobil Line, allestimenti interni per yacht, S.E.R., tra i principali produttori italiani di elementi radianti, Tecnavi, attiva nei sistemi di impianti di condizionamento e refrigerazione, Wingeco, produzione di vetrate, e Inoxking, produzione e lavorazione dell’acciaio, mobili da cucina, produzione di cucine di bordo ed attrezzature di refrigerazione per l’industria marittima.

DL Services

DL Services nasce nel 2004, quando Daniel Laine costituisce la società operando su tre diverse linee di business legate alla progettazione e realizzazione di soluzioni per il mercato navale di locali cucine, alla fornitura di attrezzature di bordo principalmente nel comparto catering e ai servizi di Life Cycle System per la mappatura e la programmazione manutentiva delle attrezzature catering presenti sulle navi. Nel corso degli anni, l’azienda si è affermata come un partner affidabile nella gestione di progetti di cantieristica navale per alcune delle principali compagnie di crociera a livello globale.

Simest

Simest è la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene la crescita e la competitività delle aziende italiane che operano anche all’estero. Simest affianca le imprese supportandone gli investimenti in innovazione e sostenibilità e accompagnandole lungo l’intero processo di espansione internazionale, dai primi approcci a un nuovo mercato fino all’espansione attraverso investimenti diretti esteri. Simest opera attraverso quattro linee di prodotto: i Finanziamenti agevolati; gli Investimenti Partecipativi; il Supporto all’Export; gli Investimenti in Equity.

Per l’acquisizione De Wave Group è stata assistita da: Cappelli, Riolo, Calderaro, Crisostomo, Del Din & Partners – Studio Legale, nella persona dell’avvocato Guido Masini per la parte legale; Eight Advisory Avocats, nelle persone di Maxime Berlivet e Tatiana Maroslavac come financial and tax advisors.

DL Services si è avvalsa della collaborazione di Leonard Advocat, con Alexandre Daniel-Thezard & François Chomard.