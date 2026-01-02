L’amministrazione comunale di Rapallo ha ufficializzato l’indizione della gara d’appalto per il progetto di rimodulazione, efficientamento e implementazione dell’impianto di videosorveglianza cittadino.

L’intervento, dal valore complessivo di 315.000 euro, prevede non solo il potenziamento delle telecamere esistenti, ma anche l’installazione di nuovi punti di ripresa e sistemi per la lettura delle targhe, fondamentali per il monitoraggio dei varchi cittadini e il supporto alle forze dell’ordine. L’efficientamento dell’impianto esistente, unito alle nuove installazioni previste dal cronoprogramma per il 2026, garantirà una copertura capillare del territorio. L’aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta telematica, garantendo la massima trasparenza e l’efficacia dell’intervento.

«La sicurezza dei nostri concittadini – dichiara il sindaco, Elisabetta Ricci – è una priorità assoluta e questo investimento di 315mila euro ne è la dimostrazione concreta. Con l’implementazione di nuove tecnologie di sorveglianza e il sistema di lettura targhe, dotiamo Rapallo di uno scudo tecnologico moderno ed efficace. Non si tratta solo di controllo, ma di prevenzione e di tutela del decoro urbano, per rendere ogni quartiere della nostra città ancora più vivibile e sicuro».

Oltre all’implementazione di sistemi dedicati alla lettura delle targhe per il controllo dei veicoli in transito, il progetto esecutivo approvato comprende nuove installazioni e manutenzione degli apparecchi già esistenti con un investimento mirato sia sui nuovi punti sensibili che sul ripristino dell’efficienza dei sistemi attuali. Verrà inoltre adottato l’utilizzo di piattaforme di e-procurement per una gestione moderna e digitale dell’intero appalto.

I lavori entreranno nel vivo nel corso dell’esercizio 2026, seguendo le fasi di affidamento e realizzazione definite dagli uffici comunali.