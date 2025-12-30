Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,60 (+1,98%), apertura a 11,38 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,82 (+2,55%), apertura a 4,70 euro
Circle:
EdgeLab: 6,64 (-2,35%), apertura a 6,64 euro
EdiliziAcrobatica: 4,41 (-1,34%), apertura a 4,50 euro
Erg: 21,98 (-0,36%), apertura a 21,80 euro
Fincantieri: 16,70 (+0,91%), apertura a 16,72 euro
Gismondi 1754: 1,64 (-1,20%), apertura a 1,68 euro
Iren: 2,556 (+0,39%), apertura a 2,556 euro
Leonardo: 49,16 (+1,40%), apertura a 48,40 euro
Maps: 2,99 (-1,64%), apertura a 3,00 euro
Orsero: 18,54 (+1,98%), apertura a 18,38 euro
Racing Force: 4.98 (+1,22%), apertura a 4,90 euro
Redelfi: 12,58 (+4,31%), apertura a 12,06 euro
Rt&L: 3,7725 (+8,19%), apertura a 3,528 euro
Sanlorenzo: 30,30 (+0%), apertura a 30,40 euro
