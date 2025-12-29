Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,375 (-0,91%), apertura a 11,51 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,70 (+2,62%), apertura a 4,58 euro
Circle: 8,34 (+1,96%), apertura a 8,04 euro
EdgeLab: 6,80 (-1,16%), apertura a 7,00 euro
EdiliziAcrobatica: 4,47 (+3,00%), apertura a 4,34 euro
Erg: 22,06 (+1,66%), apertura a 21,70 euro
Fincantieri: 16,55 (-1,72%), apertura a 16,67 euro
Gismondi 1754: 1,66 (+1,53%), apertura a 1,66 euro
Iren: 2,546 (+0,39%), apertura a 2,51 euro
Leonardo: 48,48 (-1,96%), apertura a 48,64 euro
Maps: 3,04 (-1,30%), apertura a 3,08 euro
Orsero: 18,18 (+0,44%), apertura a 18,48 euro
Racing Force: 4.92 (-3,15%), apertura a 5,14 euro
Redelfi: 11,06 (+3,08%), apertura a 11,70 euro
Rt&L: 3,487 (+0,50%), apertura a 3,60 euro
Sanlorenzo: 30,30 (+1,17%), apertura a 30,00 euro
Lascia un commento