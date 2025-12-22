Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,435 (-0,31%), apertura a 11,50 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,56 (-0,44%), apertura a 4,62 euro
Circle: 8,18 (+2,25%), apertura a 8,08 euro
EdgeLab: 6,08 (+7,04%), apertura a 5,60 euro
EdiliziAcrobatica: 4,15 (+0,73%), apertura a 4,19 euro
Erg: 21,70 (-0,64%), apertura a 21,80 euro
Fincantieri: 16,51 (+0,61%), apertura a 16,40 euro
Gismondi 1754: 1,645 (+1,54%), apertura a 1,625 euro
Iren: 2,534 (-0,31%), apertura a 2,53 euro
Leonardo: 49,41 (+0,39%), apertura a 49,22 euro
Maps: 3,08 (-0,65%), apertura a 3,08 euro
Orsero: 18,38 (+0,77%), apertura a 18,20 euro
Racing Force: 5,04 (+0,80%), apertura a 5,00 euro
Redelfi: 11,68 (-1,18%), apertura a 11,82 euro
Rt&L: 3,24 (+1,54%), apertura a 3,30 euro
Sanlorenzo: 29,85 (+0%), apertura a 29,80 euro
