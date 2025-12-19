Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,47 (+0,61%), apertura a 11,45 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,58 (-3,78%), apertura a 4,76 euro
Circle: 8,00 (+0,00%), apertura a 7,92 euro
EdgeLab: 5,68 (+7,98%), apertura a 5,38 euro
EdiliziAcrobatica: 4,12 (+0,24%), apertura a 4,18 euro
Erg: 21,84 (+0,46%), apertura a 21,72 euro
Fincantieri: 16,41 (+2,37%), apertura a 16,17 euro
Gismondi 1754: 1,62 (-0,31%), apertura a 1,59 euro
Iren: 2,542 (+0,55%), apertura a 2,524 euro
Leonardo: 49,22 (+1,90%), apertura a 48,70 euro
Maps: 3,10 (+0,65%), apertura a 3,04 euro
Orsero: 18,24 (-0,44%), apertura a 18,10 euro
Racing Force: 5,00 (3,31%), apertura a 4,47 euro
Redelfi: 11,82 (+1,03%), apertura a 11,70 euro
Rt&L: 3,2345 (+3,34%), apertura a 3,20 euro
Sanlorenzo: 29,85 (-0,33%), apertura a 30,05 euro
