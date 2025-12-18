Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,40 (+1,74%), apertura a 11,20 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,76 (-1,24%), apertura a 4,88 euro
Circle: 8,00 (-0,25%), apertura a 8,08 euro
EdiliziAcrobatica: 4,11 (-3,07%), apertura a 4,21 euro
Erg: 21,74 (+0,83%), apertura a 21,66 euro
Fincantieri: 16,03 (+2,23%), apertura a 15,70 euro
Gismondi 1754: 1,625 (+2,85%), apertura a 1,585 euro
Iren: 2,528 (+0,96%), apertura a 2,516 euro
Leonardo: 48,30 (+4,09%), apertura a 46,45 euro
Maps: 3,08 (+0,33%), apertura a 3,04 euro
Orsero: 18,32 (+0,66%), apertura a 18,20 euro
Redelfi: 11,70 (+5,41%), apertura a 11,24 euro
Rt&L: 3,13 (-2,63%), apertura a 3,22 euro
Sanlorenzo: 29,95 (+1,87%), apertura a 29,45 euro
