Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,205 (+2,66%), apertura a 10,98 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,82 (+0,42%), apertura a 4,74 euro
Circle: 8,02 (-1,96%), apertura a 8,02 euro
EdgeLab: 5,26 (+2,73%), apertura a 5,24 euro
EdiliziAcrobatica: 4,24 (-3,64%), apertura a 4,40 euro
Erg: 21,56 (-0,46%), apertura a 21,66 euro
Fincantieri: 15,68 (-6,61%), apertura a 16,79 euro
Gismondi 1754: 1,58 (-4,24%), apertura a 1,605 euro
Iren: 2,504 (-0,56%), apertura a 2,542 euro
Leonardo: 46,40 (+0,28%), apertura a 46,48 euro
Maps: 3,07 (-0,97%), apertura a 3,10 euro
Orsero: 18,20 (+2,48%), apertura a 17,96 euro
Racing Force: 4,84 (-0,21%), apertura a 4,80 euro
Redelfi: 11,10 (-2,12%), apertura a 11,18 euro
Rt&L: 3,2145 (+2,05%), apertura a 3,2505 euro
Sanlorenzo: 29,40 (-0,51%), apertura a 29,75 euro
