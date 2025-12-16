Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 10,915 (-0,95%), apertura a 11,015 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,80 (-1,64%), apertura a 4,88 euro
EdgeLab: 5,12 (+6,67%), apertura a 4,91 euro
EdiliziAcrobatica: 4,40 (-1,12%), apertura a 4,37 euro
Erg: 21,66 (+0,19%), apertura a 21,68 euro
Fincantieri: 16,79 (-9,05%), apertura a 17,95 euro
Iren: 2,518 (-0,08%), apertura a 2,534 euro
Leonardo: 46,27 (-3,90%), apertura a 47,00 euro
Maps: 3,10 (+0,65%), apertura a 3,08 euro
Orsero: 17,76 (+0,91%), apertura a 17,56 euro
Redelfi: 11,34 (+5,00%), apertura a 10,86 euro
Rt&L: 3,15 (+14,46%), apertura a 2,829 euro
Sanlorenzo: 29,55 (+1,00%), apertura a 30,10 euro
