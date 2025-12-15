L’Assemblea Generale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova riunita oggi al Teatro Carlo Felice di Genova, ha approvato il bilancio preventivo e il programma per l’anno 2026, nel corso del quale sarà rinnovato il consiglio e gli organi elettivi per i prossimi quattro anni.

In particolare oggi è stata annunciata l’adozione da parte dell’Ordine di Genova, secondo ordine in Italia, del “Protocollo per i Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per i neoabilitati”, confermando anche per il 2026 il focus sui giovani, dalla formazione all’ingresso nella professione.

Il Protocollo di Genova introduce un modello innovativo e strutturato di accesso alla professione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ponendo al centro i giovani laureati e il loro percorso di crescita. Per la prima volta viene definito un quadro chiaro e trasparente che integra formazione qualificata, affiancamento professionale, responsabilizzazione progressiva e adeguata remunerazione. Il Protocollo valorizza il tirocinio come vera esperienza professionale e non come fase meramente formale, favorendo un ingresso consapevole, meritocratico e sostenibile nel mondo delle professioni. Un impegno concreto degli Studi aderenti per investire sul capitale umano e sul futuro della professione.

Sono inoltre ufficialmente aperte le iscrizioni per il progetto “Lavoro Subito!” dedicato ai giovani diplomati che possono trovare un concreto percorso di formazione, stage e assunzione come staff tecnico negli studi professionali di Genova e del Tigullio.

Sono stati 19 i giovani neoiscritti all’Ordine nel corso del 2025 che hanno ricevuto il benvenuto dell’assemblea oggi al Teatro Carlo Felice.

«L’anno che sta per concludersi è stato molto importante per la categoria e per la nostra città che ha ospitato con successo il Congresso Nazionale cui hanno partecipato oltre 1200 colleghi da tutta Italia– ha dichiarato Mauro Rovida, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova –. Per il 2026 continueremo la collaborazione con le istituzioni e le realtà del territorio per valorizzare il ruolo del Dottore Commercialista, puntando anche sulla tecnologia come strumento indispensabile per svolgere la nostra professione in un momento di cambiamento della società e del mondo delle imprese».

Nel corso dell’assemblea si sono svolte le relazioni della presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Genova, del presidente della Commissione Disciplina e del referente dell’Organismo di Composizione delle Crisi. Nel corso della riunione l’assemblea ha premiato i colleghi che hanno raggiunto – e superato – quaranta anni di iscrizione.

Prima del tradizionale scambio di auguri l’assemblea ha accolto l’intervento di Padre Davide che ha raccontato l’attività di Amicizia Missionaria Ets dei frati Carmelitani Scalzi del bambino di Praga di Arenzano, in particolare i loro progetti missionari in CentrAfrica in campo educativo, sanitario e di sviluppo. https://www.amiciziamissionaria.it/