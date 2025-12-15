Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria
Bper Banca: 11,02 (+2,46%), apertura a 10,82 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,90 (+2,08%), apertura a 4,82 euro
Circle: 8,18 (+0,00%), apertura a 8,22 euro
EdiliziAcrobatica: 4,45 (+0,91%), apertura a 4,41 euro
Erg: 21,62 (+0,19%), apertura a 21,58 euro
Fincantieri: 18,46 (+0,33%), apertura a 18,35 euro
Gismondi 1754: 1,65 (-1,20%), apertura a 1,64 euro
Iren: 2,52 (+0,56%), apertura a 2,53 euro
Leonardo: 48,15 (-0,06%), apertura a 47,80 euro
Maps: 3,08 (-2,84%), apertura a 3,17 euro
Orsero: 17,60 (+1,38%), apertura a 17,36 euro
Racing Force: 4,85 (-0,41%), apertura a 4,80 euro
Redelfi: 10,80 (+0,93%), apertura a 10,70 euro
Rt&L: 2,752 (+5,72%), apertura a 2,6625 euro
Sanlorenzo: 29,85 (+0,17%), apertura a 29,60 euro
