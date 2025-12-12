Proseguono le rilevazioni mensili della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Excelsior. L’indagine si focalizza sulle principali caratteristiche delle entrate programmate dalle imprese imperiesi nel mese di dicembre 2025, con un focus sulle tendenze occupazionali per il periodo dicembre 2025 – febbraio 2026.

Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.090 le entrate complessive programmate nel mese di dicembre in provincia di Imperia. In Liguria, a dicembre, le previsioni occupazionali si attestano sulle 8.500 unità, mentre a livello nazionale sono 350.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Sono invece 4.150 le entrate previste nell’imperiese nel periodo dicembre 2025 – febbraio 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di dicembre, si rileva che in provincia di Imperia nel 24% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 76% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 76% nel settore dei servizi, per il 77% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 10% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (17%). In 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 26% interesseranno giovani con meno di 30 anni. Per una quota pari al 29% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 47% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 70% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 15% del totale.

Nel mese di dicembre le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (440), Commercio (170), Servizi alle persone (130), Costruzioni (130) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (40).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.