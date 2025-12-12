Qualcosa si muove per il rilancio dell’Aeroporto di Genova. Presto un protocollo d’intesa per favorire l’ingresso di un socio industriale. Lo annuncia in una nota l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, che, con la Camera di Commercio di Genova detiene le quote pubbliche (rispettivamente 60-40%).

Ieri, all’assemblea di Confindustria Nautica, il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi aveva parlato di questo tema focalizzandosi sul rilancio grazie a un socio industriale forte e investimenti da 100 milioni e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la Camera di Commercio di Genova hanno apprezzato l’intervento, condividendone l’impostazione e gli obiettivi strategici.

I due enti confermano che, a seguito di interlocuzioni istituzionali già avviate e sviluppate in modo proattivo nelle scorse settimane, è in fase di definizione un protocollo d’intesa fra loro finalizzato a delineare un percorso condiviso volto a favorire l’ingresso, con quota di maggioranza, nel capitale sociale dell’aeroporto di un socio industriale qualificato.

Tale percorso prevede, nel rispetto della normativa, una rimodulazione delle partecipazioni azionarie detenute dai soci pubblici con l’obiettivo di creare un assetto societario idoneo a sostenere un piano di investimenti e di sviluppo di medio-lungo periodo.

Il protocollo − si legge nella nota dell’Adsp, ma congiunta con la Camera − sarà sottoscritto dai presidenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Matteo Paroli, e della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio e sarà sottoscritto alla presenza del viceministro Rixi il cui ruolo istituzionale sarà fondamentale per il rilancio del Cristoforo Colombo.

L’iniziativa si inserisce in una strategia volta a rafforzare il ruolo dell’Aeroporto Cristoforo Colombo quale infrastruttura di rilevanza internazionale per l’intera regione Liguria e per il sistema logistico, turistico e produttivo del Nord-Ovest, favorendo lo sviluppo dei traffici e l’incremento dei volumi di passeggeri.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la Camera di Commercio di Genova ribadiscono il proprio impegno istituzionale a operare in modo responsabile e coordinato, per garantire la crescita, la competitività e la sostenibilità di lungo periodo dello scalo aeroportuale genovese.