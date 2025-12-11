Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,835 (+1,36%), apertura a 10,69 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,90 (0,82%), apertura a 4,84 euro
Circle: 8,18 (+0,00%), apertura a 8,16 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,46 (-0,45%), apertura a 4,47 euro
Erg: 21,34 (-0,74%), apertura a 21,46 euro
Fincantieri: 18,44 (+0,33%), apertura a 18,40 euro
Gismondi 1754: 1,67 (-1,76%), apertura a 1,67 euro
Iren: 2,478 (-0,56%), apertura a 2,492 euro
Leonardo: 47,64 (-2,06%), apertura a 48,42 euro
Maps: 3,24 (+1,25%), apertura a 3,19 euro
Orsero: 17,52 (+0,34%), apertura a 17,36 euro
Racing Force: 4,87 (+0,41%), apertura a 4,82 euro
Redelfi: 10,64 (-0,56%), apertura a 10,76 euro
Rt&L: 2,38 (+2,23%), apertura a 2,39 euro
Sanlorenzo: 29,50 (+0,85%), apertura a 28,95 euro
