Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,69 (+0,66%), apertura a 10,585 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,86 (-2,80%), apertura a 5,00 euro
Circle: 8,18 (+1,24%), apertura a 7,96 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,48 (-0,44%), apertura a 4,44 euro
Erg: 21,50 (-0,92%), apertura a 21,72 euro
Fincantieri: 18,38 (-3,62%), apertura a 19,02 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,492 (-0,80%), apertura a 2,516 euro
Leonardo: 48,64 (-1,66%), apertura a 49,26 euro
Maps: 3,20 (-0,31%), apertura a 3,37 euro
Orsero: 17,46 (+0,58%), apertura a 17,26 euro
Racing Force: 4,85 (+1,04%), apertura a 4,86 euro
Redelfi: 10,70 (+0,38%), apertura a 10,68 euro
Rt&L: 2,328 (+0,67%), apertura a 2,347 euro
Sanlorenzo: 29,25 (-0,34%), apertura a 29,30 euro
Lascia un commento