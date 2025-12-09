Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,62 (+1,43%), apertura a 10,52 euro
Centrale del Latte d’Italia: 5,00 (-1,96%), apertura a 5,00 euro
Circle: 8,08 (-0,25%), apertura a 8,10 euro
EdgeLab:
EdiliziAcrobatica: 4,50 (-1,10%), apertura a 4,46 euro
Erg: 21,70 (-0,91%), apertura a 21,88 euro
Fincantieri: 19,07 (+3,70%), apertura a 18,56 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,512 (-1,02%), apertura a 2,554 euro
Leonardo: 49,46 (+2,64%), apertura a 49,06 euro
Maps: 3,21 (+0,31%), apertura a 3,20 euro
Orsero: 17,36 (+0,46%), apertura a 17,20 euro
Racing Force: 4,80 (+0%), apertura a 4,80 euro
Redelfi: 10,66 (+0,95%), apertura a 10,62 euro
Rt&L: 2,31 (+5,10%), apertura a 2,20 euro
Sanlorenzo: 29,35 (-0,51%), apertura a 29,85 euro
Lascia un commento