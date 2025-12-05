Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria.
Bper Banca: 10,38 (-1,19%), apertura a 10,60 euro
Centrale del Latte d’Italia: 4,90 (-2,00%), apertura a 5,10 euro
Circle: 8,26 (+0,73%), apertura a 8,14 euro
EdgeLab: 4,90 (+2,30%), apertura a 4,90 euro
EdiliziAcrobatica: 4,56 (-0,65%), apertura a 4,56 euro
Erg: 21,98 (-0,72%), apertura a 22,14 euro
Fincantieri: 17,63 (+2,44%), apertura a 17,39 euro
Gismondi 1754:
Iren: 2,534 (-1,09%), apertura a 2,554 euro
Leonardo: 47,20 (-0,32%), apertura a 47,90 euro
Maps: 3,20 (-0,62%), apertura a 3,26 euro
Orsero: 17,34 (+0,46%), apertura a 17,26 euro
Racing Force: 4,80 (-1,23%), apertura a 4,86 euro
Redelfi: 10,60 (+0,38%), apertura a 10,64 euro
Rt&L: 2,0605 (-5,48%), apertura a 2,18 euro
Sanlorenzo: 30,20 (+1,34%), apertura a 29,80 euro
