Liguri in Borsa: prese di beneficio su Centrale del Latte e RT&L

La chiusura di Borsa delle aziende liguri o di interesse per la Liguria

Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Bper Banca: 10,505 (+0,14%), apertura a 10,57 euro Centrale del Latte d’Italia: 5,00 (-13,04%), apertura a 5,80 euro Circle: 8,20 (+2,50%), apertura a 8,00 euro EdgeLab: EdiliziAcrobatica: 4,59(+1,10%), apertura a 4,56 euro Erg: 22,14 (+0,18%), apertura a 22,10 euro Fincantieri: 17,21 (+3,55%), apertura a 17,03 euro Gismondi 1754: 1,70(+1,19%), apertura a 1,68 euro Iren: 2,562 (-1,46%), apertura a 2,602 euro Leonardo: 47,35 (+1,33%), apertura a 47,00 euro Maps: 3,22 (-3,30%), apertura a 3,33 euro Orsero: 17,26 (+0,23%), apertura a 17,58 euro Racing Force: 4,86 (-1,62%), apertura a 4,86 euro Redelfi: 10,56 (+0,57%), apertura a 10,56 euro Rt&L: 2,18 (-5,22%), apertura a 1,93 euro Sanlorenzo: 29,80 (+0,85%), apertura a 29,80 euro